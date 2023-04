Dividendo pago pela Petrobrás em 2022 é maior que a soma de todas empresas da bolsa brasileira

Apoie o 247

247 - Os dividendos pagos pela Petrobrás aos seus acionistas ao longo do ano passado foram superiores à soma de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3. Segundo o Metrópoles, um levantamento feito pela empresa TradeMap, que atua na análise de dados do mercado financeiro, apontou que a estatal “distribuiu a seus acionistas R$ 194,6 bilhões. No caso do restante das companhias da B3, sem contar a estatal, a quantia ficou em R$ 192,4 bilhões”.

Os dividendos pagos pela petroleira no ano passado também são 2,6 vezes maiores que os registrados em 2021, quando o repasse chegou a R$ 72,7 bilhões. “Nesse mesmo ano, a petroleira ficou bem abaixo do conjunto das outras firmas da Bolsa, cujo montante atingiu quase R$ 234,2 bilhões, excluída a estatal”, destaca a reportagem. No ano passado, quando somadas todas as empresas da B3, o que inclui a estatal, o desembolso com dividendos chegou a R$ 387 bilhões, ante R$ 307 bilhões, registrados em 2021.

Após indicar Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás, o governo Lula (PT) esperar conseguir reverter a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), que vincula o preço dos combustíveis no Brasil aos valores internacionais. Durante a campanha eleitoral, Lula falou por diversas vezes em “abrasileirar” o preço dos combustíveis. Com a política levada adiante até o fim de 2022 - e que Lula tenta reverter neste ano -, a Petrobrás cobra caro pelos combustíveis, capta mais dinheiro que o necessário do bolso dos brasileiros e divide o lucro entre seus acionistas privados, favorecendo os rentistas e comprometendo o próprio futuro da companhia, já que a necessidade de investimentos na empresa é ignorada.

