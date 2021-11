Documentário denuncia destruição do Brasil pela Lava Jato; assista

Apoie o 247

247 - O curta-documentário “Lava Jato: um cupim contra o Brasil” estreou nesta segunda-feira, 8, e foi divulgado por meio de uma ampla rede de veículos e canais de movimentos populares, articulada pelo Comitê Nacional Lula Livre Brasil Livre.

“Em nome de uma falsa cruzada contra a corrupção, mesma pauta genérica usada para atacar Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart no passado, a Lava Jato atacou diretamente setores estratégicos da indústria nacional, como os de petróleo, gás e construção civil”, destaca o Comitê.

“Além de entrevistas com especialistas no assunto, como o diretor do Dieese Fausto Jr ou o ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP) José Maria Rangel, o documentário conversa diretamente com famílias que tiveram sua vida alterada economicamente nos últimos anos. Ao longo dos pouco mais de 10 minutos, são utilizados recursos interativos, como a animação em whiteboard, o que facilita a didática”, explica.

Assista:

