Dólar à vista fecha abaixo dos R$ 5

SÃO PAULO (Reuters) - Após o recuo de quase 3% do dólar nas últimas três sessões, os investidores ensaiaram um movimento de recomposição de posições compradas nesta sexta-feira (14), o que colocou a moeda norte-americana em alta firme pela manhã, mas não o suficiente para evitar a virada à tarde e um fechamento em baixa pelo quarto dia seguido.

Além do movimento técnico visto mais cedo, o avanço do dólar no exterior trazia um viés de alta para a moeda norte-americana no Brasil, que não se sustentou durante a tarde.

Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que os juros elevados no Brasil e o otimismo em relação ao novo arcabouço fiscal seguem limitando a alta da moeda norte-americana.

O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9162 na venda, em baixa de 0,23%. Na semana, a moeda norte-americana acumulou baixa de 2,81%.

Na B3, às 17:05 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,24%, a R$ 4,9270.

