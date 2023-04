Dólar à vista fecha em baixa de 1,14%, a R$5,008 na venda

Apoie o 247

247, com Reuters - O dólar à vista recuou mais de 1% ante o real nesta terça-feira, em um dia marcado pela divulgação de dados favoráveis de inflação, pela perspectiva otimista com o novo arcabouço fiscal e pela busca de ativos de maior risco em todo o mundo.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA, o índice oficial de inflação, subiu 0,71% em março, depois de ter avançado 0,84% em fevereiro. Isso levou o indicador a acumular nos 12 meses até março taxa de 4,65%, contra 5,60% de antes. Foi a primeira vez que o índice em 12 meses ficou abaixo de 5% desde janeiro de 2021.

Os números abriram espaço para a busca de ativos de maior risco, como as ações de empresas brasileiras, e favoreceram o real, em meio à avaliação de que o novo arcabouço fiscal, apresentado recentemente pelo governo, também reduz as chances de descontrole da dívida pública.

Após chegar a oscilar abaixo dos 5 reais, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,008 reais na venda, em baixa de 1,14%. Um dos motivos foi a confiança do mercado financeiro no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após anúncios de novas regras fiscais anunciadas no mês passado pelo ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad.

Na B3, às 17:34 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,36%, a 5,0180 reais.

