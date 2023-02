Dólar cai abaixo de R$ 5 com volta do Brasil à normalidade com Lula no poder

Apoie o 247

ICL

247 - O mercado abriu nesta quinta-feira (2) com o dólar em queda, chegando a R$ 4,96. É a primeira vez que a moeda fica abaixo do patamar de R$ 5 desde junho de 2022.

A volta do Brasil à normalidade, sob a presidência do presidente Lula (PT), valoriza o real e se reflete na cotação do dólar. A dura e efetiva resposta do governo brasileiro ao terrorismo bolsonarista e aos planos golpistas de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores também contribui para o aumento da confiança no país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.