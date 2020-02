Dólar fecha em R$ 4,32, sua máxima histórica. Nas corretoras, moeda chegou a R$ 4,79

O dólar fechou hoje (7) no Brasil em sua máxima histórica, em R$ 4,32. Os efeitos serão sentidos na economia. Aluguéis, gasolina, vinho importado, celular, dívidas das empresas ao investimento, contas públicas, viagens internacionais, serão todos afetados pela alta da moeda americana edit

A reportagem do jornal O Globo destaca que "os importados são os primeiros a mostrar os efeitos de uma valorização da moeda americana no bolso do consumidor. Segundo o presidente executivo da Associação de Exportadores e Importadores de Alimentos e diretor da importadora Casa Flora, Adilson Carvalhal Júnior, os preços de bebidas, queijos, chocolates e presuntos devem subir entre 6% e 12% este ano, bem acima dos esperados 3,5% de inflação que analistas projetam para 2020."

A matéria ainda acrescenta que o "reajuste que já veio sobre alta de 8% em 2019. No início daquele ano, o dólar ainda custava R$ 3,26, bem mais barato que os R$ 4,20 desta semana."