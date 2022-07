Dólar fica a R$ 5,496, maior valor desde janeiro

Apoie o 247

(Reuters) - O dólar fechou numa nova máxima em seis meses nesta quinta-feira, chegando a superar a barreira psicológica dos 5,50 reais, em meio à exibição de força da moeda norte-americana sobretudo em relação aos pares emergentes, que têm sentido a pressão do aperto monetário em economias centrais.

O dólar à vista subiu 0,66%, para 5,4966 reais, maior valor desde 24 de janeiro (5,5070 reais).

Na máxima do dia, a cotação foi a 5,5160 reais, alta de 1,02%. Espelhando o vaivém, recuou 0,56% na mínima, para 5,4297 reais.

Com a valorização desta quinta, basta aumento de 1,40% para o dólar zerar as perdas de 2022. Em 4 de abril, quando estava em 4,6075 reais, a divisa chegou a acumular queda de 17,33% no ano. Desde então, disparou 19,30%.

