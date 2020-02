Dólar sobe por culpa de Jair Bolsonaro, diz Miriam Leitão

247 – Por que o dólar sobe tanto no Brasil e faz com que o real seja uma das moedas que mais se desvalorizam no mundo? Jair Bolsonaro disse em sua live que a culpa é do coronavírus. A jornalista Miriam Leitão, no entanto, afirma que a culpa é também de Bolsonaro. "O dólar sobe porque há fatores estruturais — alguns positivos — no Brasil. E foi isso que o ministro Paulo Guedes tentou dizer naquela sua fala atrapalhada. Mas agora sobe porque há incerteza externa com o assustador avanço de uma doença nova que está parando hubs de produção. E sobe também porque no Brasil crises são criadas pelos próprio presidente Jair Bolsonaro", diz ela, em sua coluna.

"Tudo isso está acontecendo diante de um pano de fundo cada vez mais complexo na economia internacional. O dólar já subiu 10% no ano, e a bolsa caiu 10%. Mas movimentos no mercado se formam e se desfazem. O problema é que a economia está indo para mais um ano de frustração de nível de crescimento, o mundo está mergulhado na incerteza, e o presidente inventa crises e ameaça as instituições. O risco maior é quando as crises se misturam", afirma ainda a jornalista.