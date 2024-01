Dono da MRV e da CNN Brasil, Rubens Menin diz que Campos Neto errou nos juros e segurou a economia

Apoie o 247

247 – O empresário Rubens Menin, controlador da MRV, Inter, Log e CNN Brasil, expressou críticas à atuação do Banco Central (BC) e apontou desafios econômicos para o ano de 2024 em entrevista ao Estadão/Broadcast. Menin afirmou que o BC "errou na dose" ao manter os juros elevados por muito tempo, o que, segundo ele, prejudicou a economia e comprometeu os investimentos das empresas, incluindo a MRV, a maior construtora residencial da América Latina.

Para Menin, o alto índice de juros afeta negativamente as famílias, encarecendo a compra de bens como geladeiras, carros e casas, resultando na erosão da renda familiar. Ele destacou a necessidade de redução da carga tributária e elogiou a aprovação da reforma tributária, enfatizando a importância de um esforço do governo para equilibrar o déficit.

O empresário classificou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como competente, mas expressou descontentamento com a retomada da reoneração da folha salarial via Medida Provisória, considerando-a uma medida desnecessária para reduzir o déficit.

Menin também abordou a reforma tributária e seus impactos no setor empresarial, ressaltando a necessidade de combater problemas como a pirataria e a sonegação fiscal. Ele discutiu a evolução do Minha Casa Minha Vida, expressando otimismo em relação ao setor imobiliário para 2024, destacando a importância de medidas como a ampliação do programa para famílias com renda mensal de até R$ 12 mil.

Ao finalizar a entrevista, Rubens Menin abordou as perspectivas da MRV para 2024, indicando que a empresa continuará focada em eficiência operacional. Ele também mencionou a tendência de industrialização na construção, destacando a inauguração de uma fábrica de pods (módulos industrializados) nos Estados Unidos em janeiro.

