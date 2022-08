Dos R$ 54 bilhões de lucro da Petrobrás, acionistas estrangeiros levarão quase R$ 40 bilhões

Apoie o 247

247 - A Petrobrás anunciou na última semana um lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre de 2022. O montante foi obtido às custas do povo brasileiro, que é obrigado pela política de Preços da Petrobrás a pagar pelo combustível nos patamares internacionais.

Segundo a Associação de Engenheiros da Petrobrás (Aepet), R$ 39,27 bilhões do lucro da empresa serão distribuídos em dividendos a acionistas estrangeiros. O valor é superior ao que será repassado à União. "A estatal anunciou que pagará R$ 87,8 bilhões em dividendos aos acionistas em agosto e setembro. Como os estrangeiros detêm 44,73% do capital da Petrobras, levarão R$ 39,27 bilhões em dividendos. O governo (União e BNDES) ficam com R$ 32,14 bilhões".

O movimento resume bem o que ocorreu nos últimos anos no Brasil: a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi vítima de um golpe que objetivava um assaltao à Petrobrás, utilizando-a como meio de transferência de renda do povo brasileiro para setores privados, principalmente internacionais.

