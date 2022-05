Dow Jones cai mais de 1.100 pontos, em pior dia desde junho de 2020

Apoie o 247

ICL

RT - O índice Dow Jones caiu mais de 1.100 pontos nesta quarta-feira, o equivalente a 3,6%, seu pior dia de negociação desde junho de 2020, em meio a temores de inflação nos EUA.

Enquanto isso, o S&P 500 caiu 4% e o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, caiu 4,7%.

"A inflação está afetando todos os aspectos de um relatório de ganhos, seja no transporte ou na interrupção da cadeia de suprimentos", disse Nick Giacoumakis, presidente e fundador da NEIRG Wealth Management, segundo o The Wall Street Journal. "Os clientes não compram mais os itens mais caros que normalmente comprariam. Tudo isso é filtrado por meio de um relatório de ganhos", observou ele.

As perspectivas do mercado de ações levaram Wall Street a reconsiderar a ideia de que a economia mundial poderia estar caminhando para uma recessão.

Enquanto isso, o petróleo Brent, referência internacional do petróleo, caiu 2,5%, para US$ 109,11, outro indicador das preocupações dos investidores com o crescimento econômico.

Da mesma forma, o conflito na Ucrânia e as medidas contra a Covid-19 tomadas pela China também afetaram os mercados, fazendo com que os títulos, normalmente um paraíso para os investidores, caíssem junto com as ações.

