É improvável que a Alemanha atinja meta de redução da dependência de gás russo, diz agência

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quarta-feira (13), a agência de avaliação de crédito Moody's divulgou um relatório apontando que é improvável que a Alemanha consiga reduzir de forma significativa sua dependência das importações de gás natural russo antes de 2024.

Conforme o relatório publicado pela Moody's, o volume de importações de gás russo pela Alemanha já foi reduzido de 60%, em 2020, para 30% agora. A busca pela diversificação pelas fontes de gás segue em andamento e, por ora, está focada no gás natural liquefeito (GNL).

"No entanto, o objetivo do governo de reduzir sua dependência do gás russo para 10% até 2024 parece ambicioso", diz o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a agência, a Itália está melhor preparada para a crise energética devido à existência de gasodutos ligando o país com o norte da África, assim como terminais de GNL. A Moody's acrescentou que o país europeu pode substituir totalmente as importações de gás russo até 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Europa está entrando uma crise energética em meio à operação militar russa na Ucrânia e as sanções contra Moscou podem resultar na suspensão do fornecimento de gás russo para a União Europeia (UE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Liderados pelos Estados Unidos, os países da UE, inclusive a Alemanha, impuseram um volume inédito de sanções contra a Rússia após o início da operação militar na Ucrânia. As medidas incluem restrições contra o setor de energia russo e metas de redução de importações de gás da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE