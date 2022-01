"É isso que os investidores querem", diz economista sobre Lula e Alckmin

Aceno a Alckmin teve reflexo positivo no mercado financeiro. “Lula estava em ambiente hostil para dar declarações que surpreenderam o mercado”, disse economista edit

Revista Fórum - A entrevista de Lula (PT) aos sites independentes, em que disse que “da minha parte não tem nenhum problema em ter [Geraldo] Alckmin como vice” soou como um afago aos ouvidos dos agentes do sistema financeiro, que viram uma sinalização de que o petista fará o que sempre fez: vai incluir todos nos debates sobre os rumos do país caso seja eleito novamente em outubro.

“O candidato que saiu na frente (das pesquisas) está rumando para o centro. É isso que os investidores querem”, resumiu o economista Roberto Motta, da Genial Investimentos, em live para investidores, quando foi atacado por bolsonaristas.

Ao explicar sua posição, Motta disse que “Lula estava em ambiente hostil para dar declarações que surpreenderam o mercado” e que teria usado a entrevista com a Fórum e sites independentes par mandar recado as “alas mais radicais do partido”.

