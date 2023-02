E-mails de Sicupira e filhos de Lemann passam por perícia

Apoie o 247

ICL

247 - A cúpula das Americanas deve passar por perícias. De acordo com reportagem do Metrópoles, a Justiça autorizou a perícia em caixas de e-mails usadas por 47 pessoas que fizeram parte da cúpula das Americanas entre 2013 e 2022. No total, são 17 integrantes da diretoria e 25 do conselho de administração da companhia, afirma o site.

“A lista inclui nomes como o de Carlos Alberto Sicupira, chamado de Beto, um dos acionistas de referência da varejista, ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. Na relação das caixas de mensagens analisadas, constam ainda Paulo Alberto e Jorge Felipe Lemann, filhos de Jorge Paulo”, destaca a reportagem.

A decisão foi comunicada na segunda-feira (6/2) pela juíza Andréa Galhardo Palma, da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A juíza deu prazo de três dias para que a Microsoft, provedora do servidor da Americanas, libere a retirada in loco dos arquivos digitais, que será feita por um perito da empresa Kroll.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.