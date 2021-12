'É preciso colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade', diz presidente do BC

Apoie o 247

247 - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que é preciso colocar o Brasil em recessão para recuperar a credibilidade do país junto ao mercado financeiro.

“Os exemplos brasileiros mostram que você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade […] tudo está muito relacionado em um país como o Brasil com herança inflacionária recente. E entendemos que, para assegurar a inflação no centro da meta, é muito bom avançar nesse processo de normatização e passar a mensagem de que vamos seguir a meta”, disse Campos Neto durante entrevista virtual, realizada nesta quinta-feira (16), sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Segundo ele, a meta principal da entidade é combater a inflação, sinalizando que o BC deverá continuar elevando as taxas de juros para atender as expectativas do mercado. “Entendemos que a ancoragem da inflação é o elemento mais importante para estabilizar o crescimento de longo prazo, a parte fiscal. E nós entendemos que vamos de novo estar passando por um processo que sim, você vai ter uma elevação de juros com um crescimento na margem que não é muito elevado. Mas, nós entendemos que, se isso for eleito de forma a ter credibilidade e com transparência, esse é o melhor remédio para maximizar o que entendemos que são as condições ideais de crescimento futuro”, disse.

Na entrevista, o presidente do BC descartou a possibilidade de adotar metas para a criação de empregos ou para retomar o crescimento da economia. Segundo ele, esses são objetivos secundários em relação ao controle da inflação e da melhoria do poder de compra da população.

