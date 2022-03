"É questão de tempo a queda de Silva e Luna", diz colunista do Estado de S. Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - A demissão do presidente da Petrobrás, general Joaquim Silva e Luna, "é questão de tempo", diz a colunista do Estado de S. Paulo Adriana Fernandes.

Jair Bolsonaro (PL) "frita Silva e Luna num caldo quente feito à base de gasolina" após os seguidos reajustes feitos pela empresa no preço dos combustíveis. Atualmente, alguns postos do Brasil já vendem o litro da gasolina a R$ 10.

De acordo com a colunista, "Jair Bolsonaro foi aconselhado pelos seus principais ministros a manter o general, mas segue o mesmo roteiro que levou à demissão de Roberto Castelo Branco em fevereiro de 2021, após o quarto aumento no preço dos combustíveis, o que na época irritou imensamente o presidente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o texto, Bolsonaro tem apoio de parlamentares para trocar o comando da Petrobrás e até mesmo para rever a política de preços da empresa, que atrela o preço dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional e ao dólar.

"Silva e Luna deve cair em breve porque é muito improvável que a Petrobras recue do aumento e reduza os preços em tão pouco tempo. A Petrobras ficou muitos dias sem fazer os reajustes, e não é na primeira queda do preço do petróleo lá fora que a empresa poderá reverter o movimento. Terreno perfeito para o enredo do roteiro da fritura continuar se desenvolvendo", relata a colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE