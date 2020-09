Economia da cannabis bomba no Uruguai e país inaugura uma das maiores fábricas do mundo

Da revista Fórum – A empresa canadense Boreal, do ramo de fertilizantes, inaugurou nesta semana uma nova fábrica no Uruguai. O evento aconteceu na segunda-feira (7), contou com a presença do presidente uruguaio Luis Lacalle Pou e anunciou a façanha de ser, a partir desta semana, a maior processadora de cannabis da América Latina.

A Boreal informa que investiu na compra de uma área de 5 mil metros quadrados, na região de Salto, no norte do país, perto da divisa com o Brasil. A fábrica fica ao lado de um cultivo de mil hectares, e está equipada com cinco secadoras de plantas.

Segundo Marco Algorta, presidente da Câmara de Empresas de Cannabis Medicinal, “a expectativa é que a produção triplique. Este investimento mostra que a empresa acredita no crescimento feroz da economia da Cannabis no Uruguai.”

Leia a íntegra na Fórum

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.