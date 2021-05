Economia dá sinais de recuperação e economistas projetam alta do PIB em 2021

Aumento da confiança empresarial em setores industriais como metalurgia, farmacêutico e químico fez com que os economistas revisassem as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% para 3,8% ao longo deste ano edit

247 - A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, que subiu de 3,2% para 3,8%, está acompanhada pelo aumento da confiança de setores industriais como a metalurgia, farmacêutica e química.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo, o indicador de confiança empresarial, que chegou a cair ,6 pontos em março, subiu 4,3 pontos em abril, chegando ao patamar de 89,8 pontos, apenas seis pontos abaixo do registrado em fevereiro do ano passado, antes do início da pandemia.

Para o superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), Aloisio Campelo Júnior, apesar de alguns setores estarem se recuperando, outras atividades ligadas ao setor de serviços ainda estão em dificuldades.

Nesta lista estão subsetores como o comércio de tecidos, caçados e vestuário, além de alimentação e hotelaria, entre outros. “O consumo de bens já está em níveis acima do pré-pandemia, o que está segurando é o consumo de serviços”, avaliou Campelo.

“Como as coisas não vão voltar ao normal imediatamente, os segmentos que dependem de aglomeração vão ter uma melhora gradual. A partir do momento que houver uma percepção de que a maior parte da população está sendo vacinada, até o setor de serviços pode ter uma expansão temporária mais forte”, completou.

