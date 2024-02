Economia do Basil cresceu 3% em 2023, diz FGV

Avanço da agropecuária representou 30% da alta do PIB no ano passado, segundo dados do Monitor do PIB, do FGV/Ibre edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Roberto de Lira, Infomoney - A economia brasileira cresceu 0,6% em dezembro ante novembro e rodou perto da estabilidade (+0,1%) no quarto trimestre do ano. Isso aponta para um crescimento de 3,0% do Produto Interno Bruto ao longo de 2023, conforme dados do Monitor do PIB, do FGV/Ibre divulgados nesta segunda-feira (19).

Segundo comentários de Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, a agropecuária foi fundamental para o desempenho do PIB no ano passado, representando aproximadamente 30% da evolução, em particular devido ao desempenho da safra de soja na região Centro-Sul do país.

continua após o anúncio

No entanto, ela também cita em nota que cabe destaque para o desempenho positivo da indústria e do setor de serviços em 2023. “Nos serviços, o crescimento foi generalizado, padrão diferente do observado na indústria. Atividades industriais relevantes para impulsionar a economia, como a transformação e a construção retraíram em 2023”, pondera.

Investimento em queda - Pela ótica da demanda, Juliana comenta ainda que o consumo e as exportações cresceram a taxas acima do PIB (3,2% e 9,5%, respectivamente), porém a formação bruta de capital fixo apresentou queda, o que contribuiu para a redução da taxa de investimentos do país.

continua após o anúncio

A FBCF caiu 3,4% em 2023. O desempenho de máquinas e equipamentos preocupa, segundo Juliana, pois vem acumulando quedas ao longo do ano e fechou com retração de 8,5% no ano. A construção também contribuiu negativamente para esse resultado, com queda de 0,5%. O único componente a apresentar taxa positiva (3,7%) foi o de outros da FBCF.

A taxa de investimento da economia foi de 18,1% em 2023. Além desta taxa ter se reduzido em 2022 e, novamente em 2023, segue abaixo da média histórica desde 2000 (19,2%).

continua após o anúncio

Sobre o resultado da agropecuária, a pesquisadora cita que o resultado mostra forte concentração setorial e regional, o que evidencia que o crescimento econômico do Brasil não foi sentido de modo uniforme. “Devido ao agronegócio, o efeito do excelente desempenho agropecuário no ano se estendeu para outras atividades econômicas, o que potencializou sua influência na economia”, explica.

PIB em valores - Em termos monetários, estima-se que o PIB de 2023, em valores correntes, alcançou a cifra de R$ 10,740 trilhões. Em termos reais, nota-se continuidade da trajetória ascendente desde 2021 tendo sido o ano de 2023 o de maior valor de PIB real da série histórica.

continua após o anúncio

A partir deste resultado, o PIB per capita de 2023 foi de R$ 52,611. Embora siga em ritmo crescente desde 2021, ainda está em nível inferior aos observados em 2013 e 2014.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: