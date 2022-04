Economia dos EUA contrai 1,4% no primeiro trimestre

Apoie o 247

247 - A economia americana encolheu 1,4% no primeiro trimestre, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira, 28. Esta é a primeira contração desde a recessão da pandemia, há dois anos.

"O aumento da inflação em meio à persistente escassez de mão de obra continua a afetar a economia do país, dizem especialistas, com os números mais recentes refletindo interrupções na cadeia de suprimentos, diminuição do estímulo do governo e um déficit comercial cada vez maior, já que os EUA importaram muito mais mercadorias do que venderam", escreve o New York Post.

Entretanto, gastos de empresas e consumidores, o principal motor da economia dos EUA, subiram 3,7%. O desemprego está em 3,6%.

“A queda de hoje no PIB é um alerta de que a economia não é tão forte quanto todos pensávamos”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance, com sede em Charlotte.



“É possível que o PIB seja revisado para cima no próximo mês, pois este é apenas o primeiro lançamento e haverá duas revisões, mas é um sinal de alerta”.

