Economia pode cair 11% com perda de 15 milhões de empregos, prevê UFRJ

247 - Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) prevê que a crise econômica pode acarretar a perda de até 19% dos empregos na indústria de transformação em 2020.

Cerca de 15 milhões de pessoas podem perder seus empregos. O estudo dos economistas da UFRJ foi feito com base em informações de 123 produtos e serviços, distribuídos por 67 atividades econômicas.

O corte de quase 15 milhões de vagas seria consequência de uma retração inédita de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

A economista Esther Dweck, coordenadora do estudo, opina que as exportações brasileiras vão contribuir pouco para a recuperação econômica. Os investimentos das famílias e das empresas também teriam efeitos limitados.

As famílias se encontram endividadas, ao passo que as empresas sofrem os efeitos das incertezas geradas pelo novo coronavírus, o que as leva a represar investimentos.

O cenário se complica quando se observa o setor público, que vive um cenário de perda de receita tributária.

Informações do Valor Econômico.



