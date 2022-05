Economista-chefe do Citi Brasil alerta para 'o maior aperto monetário nos EUA em décadas'

Apoie o 247

2747 - Economista-chefe do Citi Brasil, Leonardo Porto afirmou ao Estado de S. Paulo que os Estados Unidos se aproximam 'do maior aperto monetário em décadas'.

A expectativa nos EUA é de uma alta mais forte das taxas de juros, o que prejudica, explica Porto, países emergentes como o Brasil, que também oferece juros altos e registra uma inflação galopante. “A gente está indo para um ciclo de aperto monetário nos EUA que a gente nunca viu nas últimas décadas. Estamos falando de quatro aumentos sucessivos de 0,5 ponto em cada reunião, seguidos de vários aumentos de 25 pontos no final desse ano e no ano que vem inteiro. Isso já provoca um aumento importante nas taxas de juros internacionais”.

Porto ainda diz que o "ambiente global para países emergentes vai se deteriorar".

"Para a gente, o cenário mais provável é um cenário em que o câmbio até o final do ano tende a fechar mais depreciado do que está hoje, já contando com a depreciação dos últimos dias. Esse ambiente global está ficando menos benigno, e é mais provável que continue se deteriorando à medida em que o mercado vai incorporando a ação dos bancos centrais, e em especial do Federal Reserve. É por causa disso que há uma reprecificação nos preços dos ativos de todo o mundo, potencialmente deteriorando o preço de países emergentes", avaliou.

