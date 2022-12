Economista do BTG decreta fracasso do governo Lula antes da posse. Detalhe: Lula gerou o maior crescimento da história recente

Apoie o 247

247 – O economista Mansueto Almeida, que foi secretário do Tesouro Nacional durante o governo golpista de Michel Temer e hoje é economista-chefe do banco BTG Pactual, decidiu decretar o fracasso do governo Lula antes mesmo da posse. Em entrevista ao Brazil Journal , que vocaliza os interesses da Avenida Faria Lima, ele afirmou que "o governo parece não querer o benefício da dúvida". Detalhe: a média de crescimento da era Lula, entre 2003 e 2010, foi de 4,5% ao ano e o Ibovespa registrou valorização de mais de 500% em dólar – o que fez com que André Esteves, dono do banco, dissesse à época que o Brasil vivia seu melhor momento em 500 anos .

Na entrevista ao Brazil Journal, Mansueto afirmou que “já era para o governo ter percebido que está aumentando de forma perigosa a incerteza quanto ao seu real compromisso com o ajuste fiscal, e que isso vai cortar o investimento privado e levar a juros muito altos por mais tempo.”

Quando foi presidente, Lula reduziu drasticamente a dívida pública e produziu grandes ganhos de arrecadação com a retomada do crescimento econômico. Nos governos Temer-Bolsonaro, a média de crescimento da economia brasileira foi medíocre, situando-se ao redor de 1,5%. Em entrevista coletiva na noite de ontem, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que irá construir um novo arcabouço fiscal e lembrou que será ministro da Fazenda de todos os brasileiros , mantendo os pobres no orçamento. Confira:

