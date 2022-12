Economista Esther Dweck será ministra da Gestão, nova pasta de Lula

A estudiosa trabalhou no Ministério do Planejamento no governo Dilma Rousseff, como secretária de Orçamento Federal edit

247 - A economista Esther Dweck será a ministra da Gestão do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira (22), de acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo. Economista, Dweck atuou no Ministério do Planejamento no governo Dilma Rousseff, como secretária de Orçamento Federal.

A estudiosa é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem doutorado em Economia da Indústria e Tecnologia pela mesma instituição. É professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ, na área de Macroeconomia.

Para criar o Ministério da Gestão, a equipe de Lula dividiu o atual Ministério da Economia em quatro pastas: Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Gestão.

O próximo presidente também quer o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) no Ministério do Desenvolvimento Social.

Para o Ministério do Planejamento, Lula convidou o economista André Lara Resende. A ex-ministra Miriam Belchior vai ocupar o cargo de secretária-executiva da pasta do Planejamento.

Alguns ministérios têm nomes certos para 2023 - Fazenda (Fernando Haddad), Itamaraty (Mauro Vieira), Educação (Camilo Santana) e Defesa (José Múcio Monteiro).

O presidente eleito indicou também nomes para Cultura (Margareth Menezes), Controladoria-Geral da União (Vinícius Marques de Carvalho) e Advocacia-Geral da União (Jorge Messias).

