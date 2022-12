Economista Guilherme Mello é o mais cotado para assumir Secretaria de Política Econômica de Haddad, diz Reuters

Economista Guilherme Mello foi um dos formuladores do programa econômico do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva edit

Apoie o 247

ICL

Reuters- O economista da Unicamp Guilherme Mello é, no momento, o nome mais cotado para assumir a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, disseram à Reuters duas fontes próximas ao futuro ministro Fernando Haddad.

Mello é coordenador do programa de pós graduação em desenvolvimento econômico da Unicamp e um dos principais economistas ligados ao PT. Durante a campanha, foi um dos formuladores do programa econômico do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e, por diversas vezes, representou, em eventos e entrevistas, a campanha de Lula em debates econômicos.

Crítico do teto de gastos, Mello defende, como Haddad, um novo arcabouço fiscal. Em entrevistas, citou formatos usados por diversos países que reúnem metas de resultado primário, limite de dívida ou até que restringem gastos públicos.

Haddad afirmou, na quarta-feira, que deverá ter sua equipe formada para ser anunciada na semana que vem, e que os futuros secretários do Tesouro e da Receita já estão definidos, mas não quis antecipar nomes.

De acordo com uma das fontes, o futuro ministro deve dar preferência a pessoas com quem já tem relação, com quem já trabalhou, o que baixou a cotação do economista Felipe Salto para compor a equipe.

Apesar de reconhecer Salto como "brilhante", Haddad não tem uma relação próxima com o secretário da Fazenda de São Paulo.

Esta semana, Haddad anunciou o ex-CEO do banco Fator Gabriel Galípolo como seu secretário-executivo. Galípolo vem ajudando o futuro ministro a montar a equipe. Bernard Appy, que participou da equipe econômica dos primeiros governos de Lula, será secretário especial para a reforma tributária.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.