"Economistas liberais deveriam se filiar ao PT", diz Nelson Barbosa

247 - O ex-ministro Nelson Barbosa, em entrevista à TV 247, ironizou os economistas liberais brasileiros e sugeriu que estes se filiem ao PT.

Barbosa havia sido questionado sobre uma possível mudança de discursos destes economistas, dado o fracasso da agenda neoliberal no Brasil nos últimos anos.

Para o ex-ministro, finalmente os liberais entenderam o que o ex-presidente Lula (PT) dizia em seu primeiro governo: ‘um Brasil para todos’. “Acho que deviam se filiar ao PT, porque eles chegaram à conclusão de que o desenvolvimento deve ser para todos, e não para poucos, que é uma coisa que foi o mote do primeiro governo do presidente Lula, um Brasil para todos. O país só funciona se for para todo mundo, se não for para todo mundo nós vamos ter sempre crise social, crise econômica e essa agonia, essa insegurança que estamos vivendo. Ser desenvolvido é ter menos desigualdade. Ser desenvolvido é o rico sim pagar um pouco mais de imposto, é o Estado prover mais recursos para os vulneráveis e, mesmo nessa situação, melhora a vida de todo mundo, aumenta a renda de todo mundo, do rico e do pobre, só que a do pobre cresce um pouco mais, reduzindo a desigualdade”.

