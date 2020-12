Edital do 5G no Brasil não impõe barreiras à tecnologia chinesa da Huawei

247 – "A área técnica da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) finalizou a proposta com regras do edital do leilão do 5G sem qualquer restrição à Huawei. Os Estados Unidos pressionam pelo banimento da empresa chinesa", aponta reportagem da Folha de S. Paulo, que obteve a minuta encaminhada ao conselheiro Carlos Baigorri. Ele é relator do processo que, no início de 2021, deverá ser julgado pela diretoria da agência. A previsão é que o leilão ocorra até junho.

A decisão da Anatel surpreende, porque Jair Bolsonaro vinha cedendo à pressão dos Estados Unidos contra a empresa.

