Eduardo Moreira: Brasil está em processo de desindustrialização. É uma bomba relógio

O economista Eduardo Moreira falou à TV 247 sobre o cenário econômico internacional e da dependência cada vez mais forte da economia brasileira em relação às commodities. "O Brasil está ficando defasado tecnologicamente, sem capacidade de comprar essa tecnologia a qual a gente está defasado, mais dependente das commodities e com as commodities caindo de preço", explicou.

247 - O economista Eduardo Moreira conversou com a TV 247 acerca da crise financeira internacional e avaliou a situação do Brasil nesse contexto. Ele falou da dependência cada vez maior do país em relação às commodities, ou seja, produtos que funcionam como matéria-prima, soja, petróleo e minério de ferro, por exemplo, e da bomba relógio que esta dependência constrói.

Com o coronavírus se alastrando e o preço das commodities caindo, o Brasil, já há algum tempo, sofre um processo de desindustrialização, situação na qual o país se limita a apenas exportar matérias-primas, explicou Eduardo Moreira. “Junto com essa queda dos preços das commodities e uma maior dependência que a gente foi tendo do preço das commodities, o que aconteceu? Um processo de desindustrialização que não tem freio, ou seja, estamos ficando mais dependentes das commodities que, em um mundo desacelerando, são as primeiras a serem impactadas. É uma bomba relógio o que a gente está fazendo no Brasil”.

O economista também ressaltou que o atraso tecnológico do Brasil deixa a situação do ainda mais delicada, já que isto força o país a ser mais dependente de suas commodities. “Quando você está muito defasado tecnologicamente, e o Brasil está, nossa economia está parada há alguns anos, para você comprar essa tecnologia, que é em dólar, o Brasil não vai conseguir. O Brasil está ficando defasado tecnologicamente, sem capacidade de comprar essa tecnologia a qual a gente está defasado, porque o dólar explode, mais dependente das commodities e com as commodities caindo de preço. Tem uma bomba relógio maior do que essa que está montada?”.

