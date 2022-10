Eduardo Moreira: dados do BC mostram que crescimento econômico artificial de Bolsonaro estourou antes da eleição

“Não dá para continuar com essa turma destruindo o País. No próximo dia 30, vamos mudar isso e tirar esses caras do poder”, disse. Ele apoia a candidatura de Lula edit

247 - O economista e comunicador Eduardo Moreira publicou vídeo nas suas redes sociais, nesta segunda-feira, 17, sobre os dados divulgados pelo Banco Central, que registrou retração do PIB nacional de 1,13% em agosto, na comparação com julho. “Maior queda desde março de 2021”, lembrou Moreira.

“Tenho falado há muito tempo, de que o governo tinha comprado um crescimento falso e uma inflação mais baixa também mais falsa, e que iam durar poucos meses. E que Bolsonaro ia fazer uma bomba relógio que ia estourar depois das eleições”, afirmou.

“O negócio era tão frágil que vai estourar antes das eleições, e todo mundo está vendo o caos em que o Brasil foi exposto e o desastre econômico que representa Guedes e Bolsonaro”, continuou.

“Não dá para continuar com essa turma destruindo o País. No próximo dia 30, vamos mudar isso e tirar esses caras do poder”, completou Eduardo Moreira, que apoia a candidatura do ex-presidente Lula (PT).

A bomba relógio armada pelo governo começa a estourar… Os planos eram que durasse até a eleição, mas parece que não deu certo pic.twitter.com/RYALUw74In October 17, 2022

