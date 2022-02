Eduardo Moreira denuncia corrupção na venda do banco digital da Caixa (vídeo)

Apoie o 247

247 - O escritor e economista Eduardo Moreira denunciou em suas redes que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinaliza privatizar do banco digital da Caixa, medida que poderá envolver esquemas de corrupção, assim como o caso da venda da Eletrobrás.

O Tribunal de Contas da União (TCU) teria descoberto um erro bilionário no cálculo de outorga da Eletrobrás que pode inviabilizar a privatização da empresa. Os prejuízos para o País seriam de nada menos que R$ 230 bilhões, em favor de acionistas privados.

"Essa proposta de criar um banco digital na pandemia era só uma estratégia para transferir todos os ativos valiosos para poder privatizar a Caixa”, denuncia Moreira.

Ele ainda ressalta que Guedes deve ter orquestrado estrategicamente a formação do cadastro do banco on-line para se beneficiar de alguma forma, quando acabar o governo Bolsonaro. “O maior defeito do malandro é achar que os outros são otários", diz ele.

“Esse é o verdadeiro roubo! A maior das corrupções! Será que vai ter foto do tubo de esgoto jorrando dinheiro no Jornal Nacional?”, diz ele ironicamente ao citar o jogo de semiótica que a Globo realizou durante a operação Lava Jato.

