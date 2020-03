Eduardo Moreira: governo vai aproveitar o caos nos mercados para atropelar com as reformas

247 - O economista Eduardo Moreira conversou com a TV 247 sobre as consequências da crise financeira global que se mostrou mais aparente nesta segunda-feira (9), com as bolsas de valores brasileira e norte-americana acionando o circuit breaker.

Com o agravamento da crise, o ministro da Economia de jair Bolsonaro, Paulo Guedes, deve “vender” o discurso de que só as reformas administrativa e tributária pode, fazer o País sair do sufoco, segundo Eduardo Moreira. “O governo brasileiro, de uma maneira cruel e covarde, vai se aproveitar desse momento de desespero e vai falar que a gente tem que atropelar as reformas, para tentar passar a reforma administrativa, que é absolutamente danosa e cruel com o serviço público brasileiro. O governo vai acelerar a reforma administrativa, vai acelerar a reforma tributária, colocando o País de refém como colocou na reforma trabalhista e da Previdência. O discurso é o mesmo, já passaram duas [reformas] e não aconteceu nada”.

Para o economista, a chave para amenizar os impactos da crise é a implementação de um modelo econômico baseado na distribuição de renda que permita “que todo brasileiro possa participar da economia de uma maneira saudável, ativa e criativa”.

Ele ainda ressaltou que as reservas internacionais acumuladas pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff salvaram o Brasil do ostracismo financeiro. “Todos devem dar graças aos governos do PT, que conseguiram juntar uma quantidade de reservas acima de R$ 300 bilhões de dólares. Não fossem essas reservas, a gente já teria virado uma Argentina”.

