Eduardo Moreira ironiza 'torcida' do mercado financeiro pela aprovação da PEC do Calote

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O economista Eduardo Moreira usou as redes sociais para ironizar “a torcida” do mercado financeiro pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 23/21, batizada de PEC dos Precatórios, que limita o valor de despesas anuais com precatórios e abre espaço para que o governo remaneje R$ 91 bilhões em 2022, ano eleitoral.

“Eu vivi para ver o “mercado” torcendo (e reagindo positivamente) por um calote da dívida pública…”, postou o economista no Twitter. A PEC dos Precatórios foi aprovada na madrugada desta quinta-feira (4), em primeiro turno, pela Câmara dos Deputados.

Confira a postagem de Eduardo Moreira sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Eu vivi para ver o “mercado” torcendo (e reagindo positivamente) por um calote da dívida pública… — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) November 4, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE