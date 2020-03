Efeito coronavírus: Latam suspende todos os vôos entre São Paulo e Milão

247 - A propagação do coronavírus já causa efeitos na economia e no turismo. Nesta segunda-feira, a Latam informou que suspenderá temporariamente as suas operações entre São Paulo e Milão. A medida será realizada de 2 de março até 16 de abril.

“Estamos observando o cenário desta contingência de saúde pública mundial e a decisão da companhia é baseada, em primeiro lugar, na propagação do vírus na Itália, assim como na queda atual na demanda da rota. A companhia é consciente do problema e espera que a situação se normalize o mais brevemente possível pelo bem-estar e saúde de todos os seus passageiros e tripulantes” explica Jerome Cadier, CEO da Latam Airlines Brasil. O executivo enfatiza ainda que “a Latam se compromete com os clientes afetados por esta restrição, ajudando-os com a remarcação sem multa e as opções de reembolso completo”.