Efeito Lula: inflação dos supermercados é a menor em seis anos

Novo dado comprova a queda no preço dos alimentos durante o governo do presidente Lula

247 - Em 2023, a inflação nos supermercados atingiu seu nível mais baixo em seis anos, conforme levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), em colaboração com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O Índice de Preços dos Supermercados (IPS) registrou uma elevação modesta de apenas 1,02% no acumulado anual, o menor desde 2017, conforme reportado pelo portal iG.

Como consequência, houve um aumento no volume de compras dos consumidores brasileiros em supermercados. Segundo o Índice de Consumo em Supermercados (ICS), desenvolvido pela Alelo em parceria com a Fipe, observou-se um incremento de 16% nas compras no último ano, conforme dados do Monitor Mercantil.

Estas informações acompanham outros dados divulgados em janeiro, que já indicavam uma redução nos preços dos alimentos. Um relatório recente do Dieese revelou que, em 2023, o custo da cesta básica diminuiu em 15 das 17 capitais brasileiras monitoradas pela instituição.

