Efeito Lula: preço do churrasco cai 13% em São Paulo

247 - O preço da carne bovina ficou 13% mais barato no estado de São Paulo, de acordo com levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados), divulgado pela coluna Painel, na Folha de S. Paulo, nesta terça-feira (16).

Baratear o preço da carne é uma das promessas feitas pelo presidente Lula durante a campanha. O governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro, levou a um aumento drástico no preço das carnes, recorda a publicação.

continua após o anúncio

Entre os destaques, está a picanha, que fechou 2023 custando 10,5% menos do que no início do ano, enquanto o preço da costela caiu 12%. A fraldinha teve queda de 8,4%.

