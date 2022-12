Egito anuncia adesão ao Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS

Apoie o 247

Sputnik - As autoridades egípcias anunciaram a adesão do Cairo ao Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), segundo comunicado do Conselho de Ministros egípcio.

"O Gabinete de Ministros aprovou o projeto de decisão presidencial pela ratificação do acordo sobre a criação do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e o documento de adesão do Egito ao banco", diz o documento.

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), cuja criação foi anunciada pelo BRICS na cúpula de Fortaleza (Brasil) em julho de 2014, persegue o objetivo de financiar os projetos de infraestrutura dos países fundadores e oferecer recursos a outros países em desenvolvimento. O NBD Foi lançado oficialmente em Xangai, no dia 21 de julho de 2015.

Outros países também querem ingressar no bloco econômico, como Argentina, Argélia, Irã e, segundo o Itamaraty, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Egito. Caso o grupo aceite todos os pedidos de adesão formais, é possível que o bloco passe a ter até 17 Estados-membros.

