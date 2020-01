Eike Batista decide delatar banqueiros e Aécio Neves

O empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil, decidiu delatar os banqueiros que o ajudaram a enganar investidores e também o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que quando foi governador de Minas Gerais e senador teria recebido vantagens em troca de favores ao grupo EBX edit

247 – O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), protagonista do golpe de 2016 e personagem envolvido em vários escândalos, mas até agora impune, será envolvido em mais uma delação: a do empresário Eike Batista, segundo informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna. Quando foi governador de Minas Gerais e senador, Aécio teria recebido vantagens em troca de favores ao grupo EBX.

A delação atinge também banqueiros. "Eike detalha como, segundo ele, à época da ruína do império X, instituições financeiras lhe ajudaram a jogar no colo de seus sócios prejuízos que caberiam a ele. No enredo brilham dois bancos de investimentos, um brasileiro e outro estrangeiro", diz o jornalista em sua coluna.