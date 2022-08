Eleitoreiro, auxílio caminhoneiro ainda vai começar cadastro e pagamento será feito às vésperas da eleição

As duas primeiras parcelas do benefício serão pagas até 6 de setembro edit

247 - Eleitoreiro, o auxílio financeiro para caminhoneiros só será pago às vésperas do primeiro turno do pleito presidencial. Começa nesta segunda-feira (15), segundo a Folha de S. Paulo, o cadastro dos beneficiários.

"Caminhoneiros sem operações de transporte de carga registradas entre 1º de janeiro e 27 de julho de 2022 podem preencher a autodeclaração para receber as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro. A Autodeclaração do Termo de Registro do TAC (Transportadores Autônomos de Cargas) pode ser feita por meio do Portal Emprega Brasil ou da Carteira de Trabalho Digital entre os dias 15 e 29 de agosto de 2022. Só é necessário realizá-la uma vez para receber as próximas parcelas do benefício", informa o jornal.

Aos beneficiários que atenderem a todos os pré-requisitos, as duas primeiras parcelas do benefício serão pagas até 6 de setembro.

O auxílio caminhoneiro, assim como o Auxílio Brasil turbinado, de R$ 600, foram benefícios aprovados pelo Congresso Nacional com o 'patrocínio' do governo Jair Bolsonaro (PL) para tentar garantir a reeleição do chefe do Executivo. As benesses terminam em dezembro.

