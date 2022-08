Elias Jabbour: nova globalização é comandada pela China e o Brasil deve melhorar a relação com os chineses

Apoie o 247

247 – O sociólogo e escritor Elias Jabbour, um dos maiores especialistas do País no processo de ascensão econômica da China, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a nova globalização é comandada pela China e que o Brasil deve se aproximar do gigante asiático para retomar seu processo de industrialização. "Não existe desglobalização, mas uma nova forma de globalização comandada pela China", diz ele. "A China vai superar os Estados Unidos entre 2030 e 2035, em PIB absoluto", acrescenta.

Jabbour afirma que o ex-presidente Lula, caso eleito, deverá colocar as relações sino-brasileiras em primeiríssimo plano. "Lula deve colocar os interesses estratégicos do Brasil em primeiro lugar. O Brasil deve trocar petróleo por infraestrutura. Um veio da nossa reindustrialização passa pela China. É preciso criar um marco institucional para recuperar empresas destruídas pela Lava Jato", afirma. "A relação com a China tem que estar nas mãos de uma comissão especial", reforça.

Na entrevista, ele também falou sobre a questão de Taiwan e sobre o conflito na Ucrânia. "O primeiro objetivo dos Estados Unidos é cancelar a Rússia do sistema financeiro, mas o objetivo final é minar a China", disse ele. Jabbour também afirmou que nesta nova globalização a China exporta forças produtivas, e não meramente capitais.

