Elon Musk processa OpenAI e presidente por abandono de missão

(Reuters) - O bilionário Elon Musk processou a OpenAI, criadora do ChatGPT, e seu presidente-executivo, Sam Altman, entre outros, dizendo que eles abandonaram a missão original da empresa de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade, não para lucros.

A ação judicial apresentada na quinta-feira alega violação de contrato, na qual afirma que Altman e o cofundador da OpenAI, Greg Brockman, originalmente abordaram Musk para a criação de uma empresa de código aberto sem fins lucrativos, mas a startup estabelecida em 2015 agora está focada em obter lucro.

Musk disse que os três fundadores da OpenAI concordaram inicialmente em trabalhar em uma inteligência artificial geral (AGI), conceito no qual as máquinas poderiam lidar com tarefas como um humano, mas em "benefício da humanidade", de acordo com o processo aberto em São Francisco.

Em vez disso, a OpenAI "queimou o acordo fundador" em 2023 quando lançou seu modelo de IA mais avançado, o GPT-4, como um produto essencialmente da Microsoft, alega a ação judicial.

OpenAI, Microsoft e Musk não comentaram o assunto.

Musk, que comanda a montadora Tesla, a empresa de foguetes SpaceX e comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro de 2022, quis tentar assumir o controle da OpenAI de Altman e dos outros fundadores no final de 2017, com o objetivo de convertê-la em uma entidade comercial em parceria com a Tesla, utilizando os supercomputadores da montadora, disse uma fonte com conhecimento da situação.

Altman e outros resistiram, e Musk renunciou, dizendo que queria se concentrar nos projetos de IA da Tesla. Ele anunciou sua saída para a equipe da OpenAI em fevereiro de 2018 durante uma reunião na qual Musk pediu à OpenAI que aumentasse sua velocidade de desenvolvimento, o que um pesquisador chamou de imprudente, segundo a fonte.

Musk não respondeu ao pedido de comentário sobre sua saída da OpenAI.

Desde então, em várias ocasiões, Musk tem solicitado a regulamentação da tecnologia.

No ano passado, Altman foi demitido pelo antigo conselho de administração da OpenAI, que disse estar tentando defender a missão da empresa de desenvolver IA em benefício da humanidade. Poucos dias depois, Altman retornou à empresa após a instalação de um novo colegiado.

A OpenAI está planejando nomear novos membros para o conselho em março, publicou o Washington Post na quinta-feira.

