Em 2021, Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo

247 - Em um ranking com 100 países, o Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021, aponta o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, a partir de dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia global. Em 2020, o Brasil ficou na 22ª colocação.

Segundo o ranking, a África do Sul seguirá com a pior taxa mundial (29,7%), seguida pelo Sudão, Cisjordânia e Faixa de Gaza. O país com o menor desemprego deverá ser a Tailândia (1,5%).

Veja a lista completa abaixo:

