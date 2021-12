Em defesa da privatização, Guedes diz que Correios e Petrobrás podem se tornar "irrelevantes"

Sem conseguir fazer a economia decolar, ministro Paulo Guedes defende a privatização das estatais alegando que estas empresas estão se tornando "irrelevantes" por mudanças no processo produtivo global edit

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o governo precisa avançar em sua agenda de privatização sob o risco de perder apoio, já que foi eleito com essa plataforma, pontuando que os Correios têm o risco de virar uma empresa irrelevante em dois, três anos, bem como a Petrobras.

Sobre os Correios, o ministro afirmou que grandes varejistas já estão, neste momento, investindo em seus próprios negócios de logística. Já sobre a Petrobras, ele afirmou que o mundo inteiro está indo em direção à economia verde.

Segundo o ministro, o país não está conseguindo tirar petróleo do chão na velocidade necessária para erradicar a miséria. Ele também pontuou que não faz sentido o BNDES carregar uma carteira de ativos, e que esses recursos seriam melhor empregados em investimentos públicos como ferrovias e rodovias.

De acordo com Guedes, durante a próxima campanha à Presidência o governo irá trabalhar nesses temas, buscando acabar com a pobreza pela "transformação do capital público".

