Em e-mail vazado, diretor da Applebee's diz que crise econômica é vantagem para tirar vantagem de funcionários

Alta do gás e da inflação corrói o poder de compra e pressiona trabalhadores a aceitarem salários menores, afirma

247 - Um executivo da rede de restaurantes Applebee’s comemorou o que considera serem vantagens da crise econômica em referência às relações de trabalho. A mensagem interna de Wayne Pankratz, de 9 de março de 2022, foi vazada e publicada inicialmente pela rede social Reddit e reproduzido por jornais dos Estados Unidos e da Europa. Reportagem da Folha de S.Paulo neste sábado (26) publicou alguns trechos.

O executivo vê por exemplo como boa a notícia da alta do gás e da inflação, porque isso corrói o poder de compra e pressiona os trabalhadores a aceitar salários menores. Ele afirma que a disparada da inflação nos EUA significa que as pessoas terão de trabalhar mais para conseguir manter o padrão de vida. Com mais trabalhadores atrás de emprego e de horas extras para complemento da renda, seria possível tirar vantagem e oferecer salários menores, reflete.

Na mensagem, o executivo também comemora o fim da competição com benefícios sociais pagos pelo governo americano. Segundo o texto, as pessoas não terão mais condição de viver apenas com o seguro-desemprego e outros auxílios, o que aumenta a força de trabalho à disposição.

Pankratz ainda vê uma vantagem na crise econômica em relação à concorrência. "Outros competidores (especialmente empresas familiares e pequenas empresas) terão de aumentar os preços, cortar funcionários ou pagar menos por hora para atingir suas margens de lucro. Alguns negócios não serão capazes de sobreviver. Isso vai trazer mais empregados em potencial para o mercado."

