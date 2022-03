Em meio à carestia, Bolsonaro libera imposto de jet skis, balões e dirigíveis

Em dezembro, Bolsonaro anunciou a isenção de IPI para importação de jet ski, produto que é entusiasta; ele já pode ter gasto R$ 8,3 milhões com lazer edit

Revista Fórum - O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) zerou as alíquotas do imposto de importação sobre jet-skis, balões e dirigíveis, informou nesta quarta-feira (2), o Ministério da Economia.

A decisão da Câmara de Comércio Exterior, publicada no Diário Oficial da União, entrará em vigor em dez dias.

Importadores desses produtos pagam hoje 18% de imposto de importação.

Leia a íntegra na Fórum.

