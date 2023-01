Em meio a fritura, Josué recebe Haddad na Fiesp

Apoie o 247

ICL

247 - Em meio a um processo de fritura, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes da Silva, recebe nesta segunda-feira (30) na sede da entidade o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Haddad é o convidado de honra da reunião da diretoria da federação. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, também participará da reunião.

Há duas semanas, foi o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), que compareceu à Fiesp.

Em assembleia realizada na Fiesp em 16 de janeiro, os sindicatos aprovaram, com 47 votos favoráveis, a destituição de Josué da presidência da entidade. A defesa do presidente, no entanto, afirma que a assembleia deve ser anulada.

No fim de semana, Josué e seu antecessor, Paulo Skaf, ligado à maior parte dos sindicatos patronais que aprovaram a destituição do atual presidente, emitiram nota selando um acordo de paz: "decidimos usar toda a nossa energia, capacidade de liderança e de articulação para fortalecer a nossa entidade e impulsionar, a partir dela, o processo de reindustrialização do nosso país".

