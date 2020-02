Em meio à greve dos petroleiros, Petrobrás anuncia aumento do preço da gasolina

Reuters - A Petrobras elevará preço médio da gasolina em suas refinarias em 3% a partir de quinta-feira, no que será o primeiro aumento do combustível neste ano, de acordo com informação obtida pela Reuters no mercado e confirmada pela assessoria de imprensa da estatal.

O preço do diesel da petroleira, por sua vez, não terá alterações.

O reajuste da gasolina ocorre após o preço do petróleo Brent registrar uma recuperação de cerca de 10% desde o último dia 10, quando havia atingido o menor valor em cerca de 13 meses, com temores sobre o impacto do coronavírus na demanda chinesa.