Em meio ao aumento dos preços dos alimentos, Bolsonaro diz que não vai interferir na economia "de jeito nenhum"

247 - Jair Bolsonaro afirmou que o governo não irá interferir no mercado "de jeito nenhum" apesar da alta inflacionária no preço dos alimentos. “Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum, não existe canetaço para resolver o problema da economia”, disse.

A declaração de Bolsonaro foi feita nesta quarta-feira (9) poucas horas após um órgão do Ministério da Justiça notificar empresas do setor para explicarem o aumento dos preços e de uma reunião com representantes do setor supermercadista.

“Conversei com duas autoridades dos supermercados, tá? Na ponta da linha, o preço chega pra eles, e eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica, que dado ao auxílio emergencial, houve um pequeno aumento no consumo. Houve mais exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí”, disse Bolsonaro de acordo com reportagem do jornal O Globo.

