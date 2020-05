Em meio ao avanço da pandemia, Bolsonaro assina MP que libera R$ 5 bilhões para empresas de turismo

Luisa Fragão, Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera R$ 5 bilhões para empresas de turismo. A matéria foi publicada na edição desta sexta-feira (8) do Diário Oficial da União, em meio à pandemia do coronavírus. A verba deverá ser aplicada no financiamento da infraestrutura turística nacional.

O presidente, no entanto, ainda não encaminhou a MP ao Congresso. Com isso, ainda não há informações sobre quais segmentos do setor seriam beneficiados.

No entanto, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou em abril que o governo federal abriria um crédito emergencial para empresas do ramo, incluindo micros e pequenos negócios. Segundo ele, o Fundo Geral do Turismo (Fungetur) receberia R$ 5 bilhões para a abertura de novos empréstimos durante a pandemia.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.