Em negócio bilionário, Elon Musk quer comprar o Twitter e fechar o capital da empresa

Apoie o 247

ICL

Reuters - O bilionário Elon Musk se ofereceu para comprar o Twitter (TWTR.N) por cerca de 41 bilhões de dólares em dinheiro, dizendo que a empresa de mídia social que ele critica com frequência precisa fechar o capital para ver mudanças efetivas.

O preço de oferta de Musk de US$ 54,20 por ação, que foi divulgado em um documento regulatório na quinta-feira, representa um prêmio de 38% em relação ao fechamento do Twitter em 1º de abril, o último dia de negociação antes que a participação de mais de 9% do CEO da Tesla (TSLA.O) na empresa fosse tornou-se público.

O valor total do negócio foi calculado com base em 763,58 milhões de ações em circulação, segundo dados da Refinitiv.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musk rejeitou uma oferta para ingressar no conselho do Twitter no início desta semana depois de divulgar sua participação na empresa, uma medida que, segundo analistas, sinalizava sua intenção de assumir a empresa, pois um assento no conselho limitaria sua participação a pouco menos de 15%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Desde que fiz meu investimento, agora percebo que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada", disse Musk em carta ao presidente do Twitter, Bret Taylor.

“Minha oferta é minha melhor e final e, se não for aceita, precisarei reconsiderar minha posição como acionista”, acrescentou Musk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Twitter não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

Musk acumulou mais de 80 milhões de seguidores desde que ingressou no site em 2009 e usou a plataforma para fazer vários anúncios, incluindo um acordo de privatização para Tesla que o colocou em apuros com os reguladores.

Musk disse que o Morgan Stanley foi o consultor financeiro da oferta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE