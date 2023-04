Em Portugal, Lula critica juros do BC: "ninguém toma empréstimo a 13,75%"

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso durante o Fórum Empresarial Portugal-Brasil, na cidade portuguesa de Matosinhos, criticou o atual patamar da taxa básica de juros no Brasil (13,75%) e afirmou que ela inviabiliza a tomada de empréstimos.

"Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro [de Portugal, António Costa], que Portugal não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta, é muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém", afirmou o presidente, referindo-se ao primeiro-ministro de Portugal.

Lula, seus aliados e membros de seu governo têm criticado publicamente e com frequência a política monetária do Banco Central e o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, nomeado para o cargo pelo governo anterior de Jair Bolsonaro e que tem mandato na função até o final do ano que vem. (Com Reuters).

